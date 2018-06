Biospezialitäten begeisterten

Auf ihren Marktständen zeigten Biobauern und Hersteller von Bio-Spezialitäten auf dem Bio-Fest in Feldkirch alles, was gesund Appetit macht, und auf dem roten Teppich war schicke Bio-Mode zu sehen.

FELDKIRCH Auf dem Bio-Fest am Sparkassenplatz wurde heuer wieder bewiesen, dass Genuss und Geselligkeit Hand in Hand gehen und gesundes Gemüse köstlich munden kann. Ein vielfältiges Angebot an Biospezialitäten aus ganz Vorarlberg begeisterte Groß und Klein.