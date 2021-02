Biontech-Chef Sahin: "Herdenimmunität bis Ende Sommer"

Impfstoff gegen Covid-19: Auch die neuen Mutationen bereiten Uğur Şahin bislang noch keine schlaflosen Nächte.

Covid-19-Impfstoff-Entwickler Uğur Şahin zeigte sich im Rahmen der "DLD Allstars"-Konferenz zuversichtlich, dass "die Herdenimmunität bis zum Ende des Sommers hinzubekommen" sei, gab er zumindest für Deutschland einen positiven Ausblick. Rund 2,4 Millionen Menschen haben sich laut Sahin in den letzten 12 Monaten in Deutschland mit dem Virus infiziert, doch in knapp zwei Monaten habe man wiederum bereits mehr als 3,18 Millionen Menschen dagegen geimpft.