Biohof regte junge Biolandwirte an

Lisilis Biohof inspirierte Bio Austrias „Next Generation“ auf ihrer Bundesexkursion

Der Biohof der Familie Kühne in Meiningen ist seit über 30 Jahren ein Bio Austria Mitglied. In vielerlei Hinsicht ist Lisilis Biohof sowohl Trendsetter als auch Musterbetrieb: So geht der Biohof neben dem weiterhin erfolgreichen Verkauf auf dem Wochenmarkt in der Direktvermarktung über „Lisilis Biokiste“ schon länger neue und innovative Wege.