Bioethikkommission-Chefin: Auch Nichtstun kann unethisch sein

Die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Druml, hält angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle rasches Handeln für geboten.

"Auch Nichtstun kann unethisch sein", sagte die Juristin, die auch Mitglied in der neuen gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) ist, am Montagabend in der ZiB2 des ORF. "Zu handeln, reflektiert zu handeln, ist immer am besten". Sie verwies auf die erste Gecko-Sitzung am Dienstag, dann werde man hören, "wie es weitergeht".