Bio-Walnussöl der Ölmühle Sailer in Lochau mit dem „Öl-Kaiser 2020“ prämiert

Im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger konnte Julia Sailer von der „Ölmühle Sailer“ in Lochau den „Öl-Kaiser 2020“ für das Bio-Walnussöl im Rahmen der „AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter“ in Wieselburg (NÖ) entgegennehmen. ©(Foto: AB HOF)

Lochau. Im Vorfeld der „AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter“ in Wieselburg (NÖ) wurde in der Kategorie „Spezialöl“ das Bio-Walnussöl der Ölmühle Sailer in Lochau mit dem „Öl-Kaiser 2020“ ausgezeichnet.

367 eingesendete Produkte aus bäuerlicher Produktion bedeuteten einen absoluten Teilnahmerekord. Produzenten aus sieben unterschiedlichen Bundesländern und dem angrenzenden Ausland nutzten diese Prämierung von Speiseölen in den sieben Kategorien Sonnenblumenöl, Rapsöl, Leinöl, Hanföl und Sonstige Öle sowie Kürbiskernöl und Spezialöle als objektive Möglichkeit für einen Produktvergleich.

Beim „Ölkaiser“ werden die Proben anonym und mindestens zweimal unabhängig voneinander verkostet. Von den begehrten Trophäen gehen 2020 vier nach Niederösterreich, zwei in die Steiermark und nach Oberösterreich und auch das westlichste Bundesland kann sich über einen Kategorie-Sieg freuen – das beste Walnussöl kommt aus Vorarlberg! Die prämierten Produkte und damit auch ihre Produzenten dürfen somit zur „Elite“ im Bereich der Speiseölproduktion gezählt werden. Die gesamte Siegerliste findet man im Internet unter www.messewieselburg.at.

Alles für die Gesundheit aus der „Ölmühle Sailer“ in Lochau und Wangen (D)

Gesundheit und kulinarischer Genuss stehen im Mittelpunkt des reichhaltigen Angebotes in der „Ölmühle Sailer“ in Lochau und in Wangen (D). Bereits 22 verschiedene Naturprodukte wie z.B. Leinsamen, Kirschkerne, Haselnüsse und Traubenkerne werden hier vor Ort frisch zu Ölen gepresst. Außerdem gibt es neu als Ergänzung zum schönen Geschäft in Lochau jetzt auch „das Mühlencafé“, in dem eine feine Auswahl an selbst gebackenen Köstlichkeiten angeboten werden.

Naturprodukte herzustellen, die dem Körper und der Seele guttun, fein schmecken und Speisen geschmacklich, farblich und in Bezug auf die Ernährungswertigkeit bereichern – das ist der Familie Sailer sehr wichtig.

Ölmühle Sailer – Aus Freude am Öl

Öffnungszeiten des Geschäftes im ehemaligen Gasthaus Messmer in Lochau – Dienstag bis Freitag 8 bis 18 Uhr sowie Samstag 8 bis 14 Uhr. Alle Informationen auch unter www.oelmuehle-sailer.at

Ölmühle Sailer

Landstraße 3

6911 Lochau

+43(0)664/1237004

sowie

Eselberg 5

88239 Wangen

+49(0)7522/7090785

www.oelmuehle-sailer.at