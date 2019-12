Bio-Handelsriese denn´s kommt nach Vorarlberg

Die internationale Biohandelskette Denn´s zieht im Bregenzer Forum ein -mit 6.000 Artikeln auf 455 Quadratmetern.

Die internationale Biohandelskette Denn´s, die unter anderem in Wien einige Läden betreibt, kommt nach Bregenz Vorkloster. Sie zieht in der Mariahilferstraße 1 ein - also im Bregenzer Forum. Im Forum "Neu" befinden sich bislang Mieter aus den Branchen Mode, Fitness oder Sportwetten.