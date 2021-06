"Bio" braucht neues Vermarktungskonzept

Enzenhofer lässt die ersten zwei Jahre Revue passieren und erzählt von seinen Plänen am "Stadtgut Nofels".

NOFELS Lukas Enzenhofer führt mit seinem Team zwei Betriebsstätten in Nofels und Brederis. Beim “Stadtgut Nofels” handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 28,3 Hektar Grund inklusive Stall- und Nebengebäude. Der Milchviehstall samt Maschinenhalle sowie der derzeitige Jungviehstall werden durch Enzenhofer für Mutterschafhaltung und Kalbinnenhaltung umfunktioniert. Die Kosten dafür trug der neue Pächter. Die Stadt Feldkirch hatte in die Adaptierungen der Außenfassade, Dächer und Grundinstallationen für die Neuverpachtung rund 265.000 Euro investiert. Der neue Vertrag wurde auf die Dauer von zehn Jahren neu verpachtet.

Ein weiteres Kriterium der Stadt war neben der Nutzung der bestehenden Objekte die Wahrnehmung als „erlebbarer“ Betrieb. Dafür hat Enzenhofer eine Art „Schaufenster“ für die Stallungen vorgeschlagen, sodass der Besucher von außen einen Einblick in den Stall erhält. Beide Betriebe von Enzenhofer werden komplett “Bio” geführt. Das sieht der Betriebsleiter aktuell äußerst herausfordernd: “Das Land Vorarlberg hat zwar eine Ökostrategie entwickelt, was die Verdoppelung der Biobetriebe fördern soll, vermarktungstechnisch liegt der Erfolg dieses Konzepts eher in der Theorie.” Es fehle in der Bio-Sparte der Absatz der Produkte. “Aktuell muss noch über 50 Prozent konventionell vermarktet werden”, kritisiert Enzenhofer weiter. Der Betriebsleiter sieht sehr wohl die Wichtigkeit von nachhaltig geführten Produkten. Der direkte Zugang bzw. Vertrieb sei jedoch ein riesiger Aufwand und in der Größenordnung “bringt es kaum was”. Es müsse auf Landesebene “eine Lösung gefunden werden”.