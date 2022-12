Bingser Zwergenvilla: Kinderbetreuung neu gedacht

Bludenz. Ein zentraler Ort der Bildung – so das Konzept des Bildungscampus Bings. Dieses wird nun seit gut einem Jahr auf die Probe gestellt.

Diese Kinder können nach ihrem dritten Geburtstag unkompliziert in den Kindergarten wechseln, der aus einer Ganz- und einer Halbtagesgruppe besteht. 32 Kindergartenkinder zählt die Zwergenvilla in diesem Jahr. Zusätzlich finden auch die 34 Volksschulkinder der Mittagsbetreuung ausreichend Raum. „Im Kindercampus Bings leisten engagierte Pädgoginnen jahrum wertvolle Arbeit. Ihre Schwerpunktsetzung auf die Bewegungserziehung spicht micih besonders an“, bedankt sich Bürgermeister Simon Tschann für die qualitativ hochtwertige Arbeit der Pädagoginnen.

Das Besondere am Bildungscampus ist, das Kinder ab einem Jahr bis zum Ende ihrer Volksschulzeit in einem gewohnten Umwelt lernen und sich entwickeln können. Das engagierte fünfzehnköpfige Team bietet den Kindern ein kindgerechtes Bildungsangebot und steckt sich hohe Ziele: sich in den nächsten Jahren als Bewegungskindergarten zertifizieren zu lassen. Die dafür nötige Zusatzausbildung haben viele Elementarpädagoginnen bereits. Nach einem Jahr in der Zwergenvilla sind die Stimmen durchwegs positiv. Es wurde bestätigt, dass Konzepte wie dieses Potenzial haben und zukunftsfähig sind.