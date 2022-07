Bingser Zwergenvilla feiert das Spielefest

Bludenz. Die Bingser Zwergenvilla feierte ein Spiele-Fest mit den Familien der betreuten Kinder.

Die aufgebauten Spielestationen versprachen Spa√ü, Unterhaltung und Enthusiasmus. So wurden diese von den Kindern und ihren Familien begeistert angenommen und viele sogar mehr als ein Mal aufgesucht. Es gab beispielsweise ein Pedalo-Laufrad-Rennen, ein Schubkarrenrennen, Fu√üball-Zielschie√üen, Dosenwerfen, Zielen mit der K√ľbelspritze der Feuerwehr, eine Schatzsuche im Sand und Kinderschminken. So viel Action machte nat√ľrlich hungrig und so wurde die Jausenstation mit pikanten K√∂stlichkeiten sowie selbstgemachten Kuchen von flei√üigen Eltern gest√ľrmt.