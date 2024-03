Bingo-Hype im Reichshofsaal

Die „Freyo Froua“ der Lustenauer FPÖ luden zum Frauen-Bingo-Abend vergangenen Mittwochabend ein.

Am ersten März startete der Kartenvorverkauf für dieses Event in der Tabaktrafik im Hasenfeld. „Der Kiosk öffnet um acht Uhr, bereits um kurz vor halb acht warteten einige Frauen, um sich ihre Tickets zu sichern“, erzählt Mandjik. Nach einer Stunde des Kartenvorverkaufs war klar, dass zusätzlich Plätze geschaffen werden müssen. „Ich habe bei der Gemeinde angerufen und gefragt, ob sie uns die Galerie im Saal auch öffnen können“, so Mandjik. Und so kam es, dass sie 350 Tickets an Bingo begeisterte Frauen verkauft haben. „Wir haben 100 Besucher mehr als voriges Jahr verzeichnen können. Der Andrang war groß.“