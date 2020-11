„Bin zuversichtlich, dass wir das schaffen“

Ortsvorsteher Peter Stieger über die aktuellen Herausforderungen.

GISINGEN Bereits zum zweiten Mal müssen die Bürger in Feldkirch und damit auch Gisingen coronabedingt in einen Lockdown. Und dieser hat natürlich besonders starke Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. „Feldkirch stand und steht durch die Pandemie vor ganz neuen Herausforderungen: Das bisher gewohnte Gemeindeleben mit all den gemeinschaftlichen Aktivitäten ist komplett auf den Kopf gestellt worden“, erklärt Gisingens Ortsvorsteher Peter Stieger. „Gleichzeitig hat aber die Nachbarschaftshilfe einmal mehr gezeigt, wie gerade auch in Notsituationen das soziale Miteinander bestens funktioniert.“