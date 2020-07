Billie Eilish: Therapie wegen Justin Bieber?

Sängerin Billie Eilish (18) ist eine großer Justin Bieber-Fan. Ihre Fanliebe zum "Love Yourself"-Sänger führte allerdings beinahe dazu, dass sie in Therapie gehen musste.

Billie und ihre Mutter sprachen dabei konkret über den Song "As Long As You Love Me" von Biebers Album "Believe" (2012). Die damals 11-jährige Billie brach relmäßig in Tränen aus, wenn sie Justins Musik hörte. Billies Mutter berichtete auch von einem Zwischenfall, bei dem sie ihr Tochter zum Tanzen fuhr, während im Autoradio "As Long As You Love Me" lief und ihre Tochter die ganze Zeit schluchzte. Der Vorfall ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben, denn Billie hatte erzählt, dass es der Gedanke an Justin sei, der sie unglaublich schmerze: "Es war entweder Marina and the Diamonds oder das, schluchzend. Nicht nur das, es war alles von Justin Bieber. Jeder Justin Bieber-Song, aber ich erinnere mich an diesen richtig gut und an das Video und an Billie, die mit mir darüber spricht, dass sie gespannt darauf ist, dass es erscheint und an weinen und weinen."