Bill Gates warnt vor nächster Pandemie

Der Microsoft-Gründer ist davon überzeugt, dass der Ausbruch einer neuen Pandemie vor der Tür steht.

Umfassende Pläne, globale Zusammenarbeit

Eine neue Pandemie komme bestimmt, und das eher früher als später - es sei essenziell, sich vorzubereiten, so Gates in einem Vortrag. Mikroben und menschengemachte Viren stellen nach seiner Meinung die größten Bedrohungen für die Menschheit dar - natürlich abgesehen vom Klimawandel. Das Wichtigste in Sachen Pandemiebekämpfung sei internationale Zusammenarbeit - es brauche vorbereitende Übungen in regelmäßigen Abständen unter internationaler Überwachung. Der Tech-Milliardär fordert "umfassende Pläne" und "globale Zusammenarbeit".