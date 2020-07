Bildungserweiterung: HLW mit Schwerpunkt Sozialmanagement

Ab Herbst 2021 wird der Standort der Fachhochschule für wirtschaftliche Berufe in Dornbirn durch einen neuen Schultyp erweitert.

"Für den neuen Schultyp HLS (Höhere Lehranstalt für Sozialmanagement) gab es bisher in ganz Tirol und Vorarlberg keinen Standort, obwohl das Interesse und der Bedarf an Berufen im Gesundheits- und Sozialbereich sehr hoch ist", räumt Andrea Kaufmann ein. "Das neue Angebot ist ein wesentlicher weiterer Baustein auf dem Weg der wissenschaftlichen Ausbildung im Gesundheitsbereich im Land", so Schulstadtrat Markus Fäßler.