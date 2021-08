Bildung und Abenteuer in den Sommerferien

Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier und der Bludenzer Landtagsabgeordnete Christoph Thoma besuchten im Rahmen der sommerlichen Aktionstage der Bezirks-Abgeordneten die Sommerschule der Volkshochschule Bludenz und das WiWa-Feriencamp in Nüziders.

Im Fokus des ersten von drei Aktionstagen standen Bildung und Kinderbetreuung. Die Abgeordneten nützen die Sommerzeit, um Gespräche in der Region zu führen. Gerade nach den letzten Corona-Monaten sind Bürgernähe und persönlicher Austausch von hoher Bedeutung.

Vorarlberg soll chancenreichster Lebensraum für unsere Kinder werden. Daher ist es wichtig, der jungen Generation Perspektiven zu geben und ihnen die notwendigen Kompetenzen für die Zukunft mit auf den Weg zu geben. Die von der „Wirtschaft im Walgau“ organisierten Feriencamps sind ein Vorzeigebeispiel für die Verknüpfung von Wirtschaft und Bildung und zeigen, wie sehr sich Betriebe bei den Themen Kinderbetreuung und Bildung engagieren. Dieses Jahr finden die Feriencamps in Bürs, Frastanz, Nenzing und Nüziders statt. Abenteuer und Handwerk stehen im Mittelpunkt, die Kinder dürfen selbst hämmern, sägen, löten und bauen. Auf spielerische Art entfachen erfahrene Profis - sogenannte „Füchse“ - bei den Kindern die Begeisterung für Handwerk und Technik. „Das leistet auch einen Beitrag zur MINT-Strategie des Landes, naturwissenschaftliches Verständnis zu fördern und so einen nachhaltigen Beitrag für die Fachkräfte von morgen zu leisten“, so Vonier.