Stefanie Matei, Frauenvorsitzende SPÖ Vorarlberg, war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Der SPÖ steht mit dem außerordentlichen Parteitag in Linz und der Kampfabstimmung zwischen Andreas Babler und Hans Peter Doskozil am Samstag ein richtungsweisendes Wochenende bevor.

Eine der stimmenden Delegierten ist die Feldkircher Pädagogin Stefanie Matei, die am Freitag die Versprechungen der Landesregierung für die Kinderbetreuung kritisiert: „Frauen soll aufgrund des Mangels an Arbeitskräften die Teilnahme am Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Dabei wäre gerade in Vorarlberg das Wesentliche, den Bildungsstand zu verbessern. Vorarlberg hat die höchste Zahl an Schulabgängern, die nur einen Pflichtschulabschluss haben. Denn die Bildung ist leider immer noch vom Gehalt der Eltern abhängig.“