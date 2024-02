Bildung, Begegnung, Sichtbarkeit - Zertifikatsverleihung der Fortbildung „femail+ für Frauen* ab 60“

am 4. März 2024 um 8.30 Uhr im Haus am Katzenturm in Feldkirch

Seit Jänner 2024 nutzen Frauen* ab 60 den einladenden „Frauen*treff am Katzenturm“ in Feldkirch. Dies erfolgt im Rahmen des Projektes „femail+ für Frauen ab 60“. Von Fragen zur Altersvorsorge, der Möglichkeit eines Zuverdienstes in der Pension bis hin zu Gesundheits- und Freizeitthemen wird ein offener Austausch angeboten. „Wir sprechen mit den Frauen* und nicht über sie“, erklären Barbara O’Connor und Gabriele Willy vom Projektteam und führen weiter aus: „Frauen* in dieser Altersgruppe werden oft übersehen. Dabei ist es gerade in dieser Lebensphase wichtig, sichtbar zu sein, die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren und damit einen Grundstein für weitere gesunde Lebensjahre zu legen.“

In den letzten Wochen nahmen im Durchschnitt zehn bis zwanzig Frauen* am Frauen*treff teil. „Endlich gibt es einen Platz ohne Pflichten und Aufgaben, einen gemütlichen Raum, um andere interessante Frauen* im ähnlichen Alter kennenzulernen“, äußerten sich begeisterte Besucherinnen.

Die femail+ Fortbildung ist integraler Bestandteil des Projekts. Sie hat den wissbegierigen Teilnehmerinnen Themen vermittelt, die für Frauen* in der Lebensphase 60+ von zentraler Bedeutung sind. In vier Modulen wurden Informationen zur Gleichstellung in Vorarlberg, Altersarmut, Gesundheitskompetenz, Kommunikation, Rollenreflexionen und Visionen für die Zukunft behandelt. Die 16 Absolventinnen des ersten Durchgangs planen, ihr erworbenes Wissen aktiv weiterzugeben. Aufgrund des regen Interesses wird am Montag, dem 11. März 2024, der zweite Durchgang mit erneut 16 Teilnehmerinnen starten.

Die Absolventinnen der femail+ Fortbildung setzen sich als „Botschafterinnen ihrer Altersgruppe“ ein.

Die Zertifikatsverleihung am 4. März ist eine Feier des Engagements und des Wissens, das durch die femail+ Fortbildung vermittelt wurde. Diese Frauen* sind eine inspirierende Quelle, um das Altern neu zu denken.