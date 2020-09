„Bildstock im Bach“ eingeweiht

Feierlich wurde der neue Bildstock in der Parzelle Bach in Riefensberg eingeweiht.

Feierlich wurde der neue Bildstock in der Parzelle Bach in Riefensberg eingeweiht. ©ME

In Riefensberg ging mit der Einweihung des Bildstocks zum Hl. Matthäus ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Riefensberg. Den Wunsch nach einer Kapelle, einem Gedenkraum, hegen die Bewohner in der Parzelle Bach in Riefensberg schon seit längerem. Dass dieser Wunsch Wirklichkeit wurde, hängt mit dem tragischen Unfalltod von zwei Riefensberger Kindern im vergangenen Jahr zusammen. Am Waldesrand, in Sichtnähe zu den Häusern bekam der neue Bildstock seinen Platz. Der gewählte Ort ist für die Bewohner der Parzelle Bach in wenigen Minuten erreichbar.

Beeindruckende Architektur

Für die beeindruckende Architektur zeichnete Julius Häusler verantwortlich. Die Schale des Gebäudes steht auf einem quadratischen Grundriss, die Ausführung erfolgte in Beton. Der kreisrunde Innenraum ist mit Holz ausgekleidet. Der Bildstock ist dem Hl. Matthäus geweiht, in Erinnerung an das 13-jährige Mädchen Mathea, das bei dem tragischen Unglück ihr Leben verlor. Für Pfarrer Eugen Giselbrecht war es in seinem langen Priesterleben der erste Bildstock, den er zu Ehren des Hl. Matthäus einweihen durfte.

Gedenkraum