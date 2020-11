Bilderverkauf für Ortshilfswerk

Bilder kaufen und damit etwas Gutes tun: Das ermöglichen die Rankweilerinnen Christa Passenegg und Anna Maria Rieger. Sie verkaufen ihre Werke zugunsten des Ortshilfswerks Rankweil.

Christa Passenegg und Anna Maria Rieger sind leidenschaftliche Malerinnen. Im Laufe der Jahren haben sie so einige Bilder angesammelt. Die Idee, diese für einen guten Zweck zu versteigern, entstand spontan, als sie auf Facebook eine ähnliche Aktion entdeckten. Alles, was über den Selbstkostenpreis hinausgeht spenden die Malerinnen an das Ortshilfswerk Rankweil, das bedürftige Menschen in Rankweil rasch und unbürokratisch unterstützt.