Bilderspende kommt Krankenpflegeverein zugute

Der KPV Lustenau hat Gemälde von einem Gönner erhalten. Nun werden diese in einer Charity-Aktion zum Verkauf angeboten.

Lustenau Gut 35 Bilder von verschiedenen Künstlern hat der Krankenpflegeverein von einem Gönner geschenkt erhalten. „Das ist eine spezielle Spende. Wir haben uns jedoch sehr darüber gefreut und im Vorstand beratschlagt, was wir damit machen könnten. Am Ende kam uns die Idee einer Charity-Aktion“, erklärt Dietmar Martin, Obmann vom Krankenpflegevereins Lustenau. Dafür wurden die Bilder extra abfotografiert, katalogisiert und ins Internet gestellt. Die Bilder können ab sofort auf der Homepage des Krankenpflegevereins oder auf dem eigens dafür kreierten Instagram-Account betrachtet und erworben werden. „Der gesamte Erlös aus dieser Aktion kommt zu 100 Prozent unserem Verein zugute“, so Martin.