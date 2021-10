Bilderausstellung im Dornbirner Kloster

Werke von bekannten Künstlern schmücken derzeit das Innenleben des Klosters.

Dornbirn. Die umfangreiche Dachsanierung, die dem Kloster bevorsteht, bereitet nicht nur den Patres Kopfzerbrechen, vor allem auch Klostervater Elmar Mayer, dem die Koordination der Finanzen obliegt. Die Kosten für die Reparatur werden, wie bereits berichtet, mit rund 100.000 Euro eingeschätzt. „Das ist noch einmal ein großer Brocken zum Abschluss der Sanierungsphase“, meint Mayer, „doch wir haben schon so vieles geschafft, so werden wir auch das noch schaffen“, ist Mayer zuversichtlich. Denn: Ein Licht am Horizont habe sich bereits gezeigt. Ein privater Kunstsammler aus Vorarlberg stellt dem Dornbirner Kloster 35 Bilder aus seiner Kunstsammlung zur Verfügung.