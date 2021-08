Bilder zum Erspüren und Berühren

Tone-Fink-Ausstellung im Schloss Amberg geht in Verlängerung bis Ende November

Fink bezeichnete Kunst einleitend als „ein Vehikel, persönliche Erlebnisse festzuhalten.“ So nimmt er sich die Freiheit, spontane Gedankensplitter und bildhauerische Elemente in seine Kunst einfließen zu lassen und auch die Option, Zufälle bewusst zu kultivieren. So verstecken sich hinter einer scheinbaren Monochromität immer wieder bunte Farben, die der Betrachter auf den ersten Blick nicht erkennt. An einem Werk wird gezeigt, dass farbige Kufladen auf der Rückseite wie Brandblasen aussehen können. Da seine Werke oft Reliefe erhalten, wünscht er sich auch, dass Blinde sie erspüren können.