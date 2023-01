Bilder vom Feuerwehr-Großeinsatz in Feldkirch

Eine 66-jährige Frau in Feldkirch Nofels konnte am Sonntagvormittag einen Brand in der Zwischendecke ihrer Wohnung selbst löschen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Am Sonntag, den 01.01.2023, um 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Glimmbrand in Feldkirch-Nofels gerufen.

Vermutlich ein Kurzschluss