Bilder: Unfall in Mäder

Am Dienstagmittag kam es in Mäder zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Zwei Pkw stießen an der Kreuzung von Schweizerstraße und Böckwies in Mäder zusammen. Ein Auto, in dem eine italienische Familie saß, und ein weiteres, gefahren von einer Frau aus Mäder, waren involviert. Der Unfall wurde durch das Nichtbeachten der Vorfahrtsregeln verursacht.