Bilder und Videos vom Autounfall in Schnepfau

In Schnepfau ereignete sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall.

Am Freitag, dem 10.02.2023, um 10:54 Uhr lenkte ein 71-jähriger Mann seinen PKW auf der L200 von Au kommend in Richtung Mellau. In Schnepfau, auf Höhe des Kilometers 36,8, kam der Einheimische in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum sowie einen Maschendrahtzaun. Der Baum, dessen Stamm circa 30 Zentimeter im Durchmesser hatte, wurde dabei vollständig entwurzelt. Der Lenker wurde durch den Unfall nicht verletzt.