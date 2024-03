Bilder und Video: Feuerwehr bekämpft Bungalow-Brand in Hard

Am Freitagabend ist es in Hard zu einem Hausbrand gekommen. Der 96-jährige Eigentümer konnte von seinem Sohn rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Am Freitag, dem 08. März 2024, um 19:40 Uhr nahm ein 96-jähriger Mann Brandgeruch im Bungalow seines Hauses in Hard wahr. Zuvor hatte der Mann gegen 17 Uhr seinen Kaminofen mit Holz angefeuert. Der Hausbesitzer verständigte umgehend seinen neben ihm wohnenden Sohn, welcher mit einem Feuerlöscher zu Hilfe kam.