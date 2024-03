Bilder und Video: Drei Fahrzeuge in Verkehrsunfall in Lauterach verwickelt

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagabend auf der L190 in Lauterach, wobei eine Person verletzt wurde.

Am Montag, 11. März 2023, gegen 17.45 Uhr, kam es in Lauterach auf der L190 zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Nach vorliegenden Informationen vom Unfallort missachtete der Fahrer eines Minivans die geltenden Verkehrsregeln, was dazu führte, dass er auf einen davor stehenden Fiat auffuhr.