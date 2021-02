Bildende Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Roland Adlassnigg (48) „Eigentlich bin ich ein Realisateur“

Der Bildhauer, Konzeptkünstler, Bühnenbildner und Alleskönner („Ich mache so lang bis es funktioniert“) über fette Autos und den Swimmingpool in der Johanniterkirche.Rankweil. Die VN- Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch und ihre Arbeit.

Eigentlich wollte er Kindergärtner werden, aber auf der Kindergärtnerinnenschule gab es keine Jungentoiletten, somit durfte das männliche Geschlecht dort auch nicht studieren. Roland Adlassnigg besuchte daraufhin die Fachschule für Holz- und Steinbildhauerei in Innsbruck und machte die Meisterprüfung als Bildhauer in Wien. Vor dem Haus des Künstlers steht ein überdimensional großes Regal, auf dem der Laie beim ersten Anblick „Schrott zur Abholung bereit“ zu erkennen glaubt. In Wirklichkeit ist es eine Sammlung von bewusst gesuchten Teilen für Skulpturen, Installationen oder Bühnenbildern des Künstlers. Auf dem Regal befinden sich auch etliche Treibriemenreifen aus der Zeit der Industrialisierung. Daraus hat der Künstler zwei Steinskulpturen gemacht, die auf dem Kreisverkehr in Rankweil verewigt wurden, beide Steine rollen auf „Triebriemenreifen“. Auch seine aktuelle Ausstellung am Emsbach in Hohenems auf einem m² Kunst, ist ein Stein mit dieser Art von Rad. Dieser hat allerdings seine Beweglichkeit verloren, weil an ihn gekettet eine Fußfessel mit einem Covid-Virus hängt. Die Skulptur ist betitelt mit „Bauchlandung C21, Fortbewegung nicht möglich“.