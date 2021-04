Bildende Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Martina Feichtinger (33) „Die Malerei kommt geballt und intensiv“

Die Malerin und Allroundkünstlerin Marina Feichtinger über arktische Farbwahrnehmung und ihre Arbeit mit Kindern.Rankweil. Die VN- Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch und ihre Arbeit.

„Es ist die Art wie ich leben wollte“, erzählt Martina Feichtinger, die in Zürich, Luzern und in Wien an der Universität für angewandte Kunst studierte, sich danach in New York ausprobierte um dann in Brasilien Kunstworkshops mit Jugendlichen abzuhalten. Die Arbeiten von Martina Feichtinger entstehen vor allem auf oder nach Reisen, auf Expeditionen, auf denen sie, neben dem Verarbeiten neuer landschaftlicher Erfahrungen, ihren Wurzeln, familiären Spuren und ihrer Kindheit, nachgeht. Die Künstlerin bekam die Möglichkeit eine inspirierende Kunstexpedition zu unternehmen: eine Reise in die Stille der Arktis, im Gepäck vor allem Papier und Farbe. Ihre Reise, welche im Zuge des Programms „The Artic Circle“ stattfand, hatte laut Feichtinger zu Beginn ein klares Ziel: „Ich wollte dort die Atmosphäre, die Weite, die Farben und auch die Leere einfangen, also jene Dinge, die für mich die Arktis repräsentieren.“ Momentan arbeitet Feichtinger an kleinen Postkarten mit Motiven, die in der Arktis auf einem Segelboot entstanden sind. Die Arktis ist der Raum ihrer Postkarten-Collagen, in die sie Sportler oder Artisten stellt und die Frage aufwirft, was das soll und was die da machen. Die Arktis sei wie eine Bühne und die Figuren seien absurd in ihrem Tun. „Der Mensch gehört nicht dorthin und ich habe das Gefühl, dass wir uns momentan alle auch in eine absurde Richtung entwickeln. In der Arktis wird mehr bewusst, was wir mit der Natur machen, dass wir sie zerstören und denken wir sind stärker als sie“, beschreibt Feichtinger ihre Erfahrungen. Die nördliche Abendstimmung, Farbwahrnehmung als Findungsprozess, das trage sie nun immer in sich. Auch wenn sie in Vorarlberg auf einem Gipfel sitzt und zeichnet, dann wirkten diese Erlebnisse nach.