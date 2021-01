Lisa Althaus (68): "Jedes Bild ist Interpretation"

Die Illustratorin, Zeichnerin und Malerin Lisa Althaus über historische Portraits und den Spaß an der Buchillustration.

Seit sie als Mädchen in die Welt der Kinderbücher eintauchte, wollte sie Illustratorin werden. Nach einem Jahr an der Universität für angewandte Kunst in Wien zerstritt sie sich mit ihrem Professor und wechselte nach München an die Akademie der bildenden Künste. Während der Ausbildung damals wurde nur abstrakte Kunst in Westdeutschland anerkannt. Figurales machte man nur in der DDR und war in München verpönt. Illustration war deshalb die einzige Möglichkeit für Lisa Althaus. Nach dem Fall der Mauer sei wieder deutschlandweit figural gemalt worden. Die Künstlerin hat sich stets weiterentwickelt und sich nie auf Erfolgen ausgeruht. Lisa Althaus freut sich, dass heute wieder alle Möglichkeiten in der Kunst zur Verfügung stehen. Vor ein paar Jahrzehnten sei das anders gewesen. „Ich finde es schön, dass es in der Kunst keine Tabus mehr gibt und dass man alle Bildsprachen wieder verwenden kann. Das hat sehr viel mit dem Revival der Illustration zu tun“, erklärt Althaus.