„Abstrakte Malerei ist nicht mehr das Credo der Gegenwartskunst“

Die VN- Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch und ihre Arbeit. Der Maler Helmut Rauch (55) über Fotorealismus und seine Leidenschaft als Kunsterzieher..

„Ich war in der Klasse von Peter Weibel, das war ein großes Glück. Mediengestaltung war einer der intensivsten Studiengänge, die man damals studieren konnte“, erinnert sich der Künstler. Als er mit 33 Jahren wieder nach Vorarlberg zurückkehrte, hatte er ein Schlüsselerlebnis bei einem Ausstellungsbesuch in Basel, als er die Bilder von Franz Gertsch sah. Dies war ausschlaggebend, dass er über den Fotorealismus, in seinem Verständnis eine Form der Medienkunst, zur Malerei kam. Fotorealismus bedeutet, die Ästhetik der Fotografie in die Malerei zu transformieren. „Ich erkannte, dass man sich auch malerisch zeitgemäß ausdrücken kann. Mich interessiert das Erstaunliche, dass Malerei ein Foto vorgaukeln kann. Diese Zauberei, diese Souveränität und diese Wahrnehmungsirritation haben mich inspiriert. Das ist die stilistische Weichenstellung, die ich anstrebe“, erklärt Rauch.