Bildende Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Harald Gfader (60) “Die bildende Kunst hat ihre Unschuld verloren”

Der Maler Harald Gfader über großartige Künstler im Land und deren WertschätzungGöfis. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch.

Die aktuelle Ausstellung des charismatischen Malers Harald Gfader in Singen am Bodensee, der dieses Jahr einen runden Geburtstag feierte, wartet corona-bedingt auf die Eröffnung. Das Atelier des Künstlers ist übervoll mit Tischen, Farben, Schreibmaschinen, Leinwänden, fertigen und noch nicht fertig gestellten Bildern. Bei vielen Schriftstellern führt Chaos am Schreibtisch zur Inspiration, warum sollte es bei bildenden Künstlern nicht genauso sein. Gfaders Ideen liegen auf den Zeichentischen. Er kreiert Texte auf alten Schreibmaschinen, was ihm gerade durch den Kopf geht. „Poesie, Malerei und Sprache fließen ineinander. Ich ordne meine Ideen, mache kleine Skizzen. Ideen habe ich genügend, ich suche mir die, welche im Moment am stimmigsten sind“, erklärt Harald Gfader. Schon das Vorbereiten der Leinwand dauert lange. Der Künstler baut sie in Schichten auf. Dort setzt er seine Impulse um, das was ihn anspricht. „Früher habe ich in Serien gearbeitet, das hat mich für Neues blockiert. Jetzt hole ich die Impulse und bin schneller beim Bild“, erklärt der Künstler. Das Räumliche in der Malerei wäre ein wichtiges Element, denn wenn der Künstler keinen Raum schafft, kann er auch den Betrachter nicht zum Lesen einladen. „Welche Farbe ich in welchem Zusammenhang warum verwende ist für mich sehr wichtig. Ich mache alle meine Farben selbst. Bei meinen Werken geht es um die Befindlichkeit, ich lebe meine Bilder“, erläutert Gfader, der an der Akademie für angewandte Kunst in Wien Malerei studierte und dort auch seine ersten Ausstellungen hatte, bevor er wieder nach Vorarlberg kam.