Bildende Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Hannes Ludescher (74) „Im Stein sind Malerei und Bildhauerei eins“

Der Maler und Bildhauer Hannes Ludescher über die Einmaligkeit seiner fliegenden SteineSuldis. Die VN- Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch und ihre Arbeit.

Was für ein einzigartiger Blick von der sonnigen Terrasse der Ludeschers in Suldis auf eine atemberaubende Berglandschaft und was für ein unglaubliches Atelier! Ich behaupte sogar, dass dieses Atelier weltweit einzigartig ist. Beim Eintritt bekommt man das Gefühl sich mitten in einer Filmkulisse zu befinden. Es sieht alles so echt aus, trotzdem weiß man, dass es das nicht ist. Selbst der Künstler erscheint sehr klein in seinem Atelier, an dessen Wänden die Steine/Felsen stehen und hängen, manche scheinen zu schweben. Mit dieser schieren physikalischen Unmöglichkeit, dass solche Brocken sich so schwerelos in dieser Lage befinden, beschäftigt sich Hannes Ludescher seit 32 Jahren. Studiert hat er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, unter anderem bei Fritz Wotruba, einem der bekanntesten österreichischen Bildhauere des 20. Jahrhunderts. “Schon vor dem Studium habe ich Aquarelle gemalt, aber auf der Uni war das verpönt. Ich durfte auch keine Steine angreifen, nur mit Ton arbeiten, das habe ich nicht mitgemacht”, erinnert sich Ludescher.