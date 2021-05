Bildende Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Kurt Dornig (55) „Dominant ist immer die Linie“

Der Zeichner und Gestalter Kurt Dornig über Minimalismus und seine gestalterische VielseitigkeitDornbirn. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und ihre Arbeit.

Seit einigen Jahren hat sich Dornig einem neuen Sujet zugewandt: der Natur. Die Wiedergabe der auf Wanderungen gesammelten Zweige, Gräser und Äste geriet dabei von der Fingerübung zur meditativen Erfahrung. „In der linken Hand halte ich die Pflanze, in der rechten den Pinsel. Der Strich entsteht in einem Schwung, die Arbeitsweise ähnelt der eines Kalligraphen. Dabei darf man sich keinen Fehler erlauben“, erklärt Dornig. Unter dem Titel „Winter“ zeigt der Künstler die reduzierte Formensprache erstarrter Natur und nähert sich dem Thema durch verschiedene grafische Techniken an. Die Suche nach dem idealen Medium führt von der exakten Füllfederzeichnung über großformatige Tuschpinselarbeiten hin zu bemalten und geschnittenen Linoldruckplatten, die so zu Unikaten werden. Das Zurückführen auf das Wesentliche steht dabei im Mittelpunkt. So entstehen Blätter von bestechender Klarheit und Eleganz. „Meine Arbeiten leben von der Linie. Ich bin Minimalist, versuche mit einfachen Strichen und möglichst sparsamen Mitteln die Form zu erfassen und ihr einen Ausdruck zu verleihen“, beschreibt er seine Zeichnungen. Der Minimalismus in der Linienführung mit gleichzeitigem Verzicht auf die Wiedergabe von Perspektive und Schatten verfolgt das Ziel, die Idee eines Objekts, dessen geistigen Inhalt, zu erfassen. Die Weichheit oder Härte der Linie und die Tiefe beziehungsweise Helligkeit des Strichs sollen das Wesen der Dinge entkleiden. Was weggelassen wird, ist dabei oft wichtiger als das Dargestellte. Die Umsetzung fordert ein Höchstmaß an Konzentration, erfolgt dann aber schnell, sicher und zügig. „Dabei muss meine innere Balance stimmen. Nur wenn ich ausgeglichen bin gelingt die Übung“, beschreibt Dornig den Prozess.