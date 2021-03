„Zeichen ist wie eine Art von Meditation“

Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und ihre Arbeit. Der Zeichner und Maler Georg Vith (62) aus Dornbirn über Kunst im Kleinen und das Warten in der Dunkelheit.

Dornbirn. Georg Vith zeichnet jeden Tag an einem kleinen Schreibtisch. Er braucht kein riesiges Atelier, indem sich meterhohe Leinwände stapeln. „Schon Goethe hat die Camera obscura verwendet. Ich habe vor über 30 Jahren begonnen sie nachzubauen, sie wurde ein Bestandteil meiner zeichnerischen Arbeiten. Mit den Kameras entstehen Serien von Zeichnungen auf Transparentpapier mit Tusche, Edding und Buntstift in der Größe von 42 mm x 68 mm.

Mit dem Blick auf die Mattscheibe der Zeichenkamera ereignet sich jedes Mal ein Bild. Die Zeichenkamera ist wie eine Taucherglocke, die das Auge aus dem Alltag entführt und eine Interaktion zwischen Zeichner und Bild auslöst. Sie setzt die Wirklichkeit in einen Rahmen und fokussiert den Blick. Das Licht, das durch das Objektiv der Zeichenkamera auf einen Spiegel trifft und schließlich auf der Mattscheibe ein Kopf stehendes Bild erzeugt, fordert auf zu einem Dialog mit dem eintreffenden Ausschnitt der Wirklichkeit. Auf der Mattscheibe liegt das Transparentpapier, eingespannt in einen Rahmen, es ist der eigentliche Bildfänger. Strukturen und Formen des eintreffenden Bildes werden durch das aufgelegte Papier gefiltert. Beim Suchen, Zeichnen und Schauen entsteht ein permanentes Wechselspiel von ordnenden und Struktur bildenden Prozessen, der Stift bewegt sich leichtfüßig über das Papier und webt eine neue Wirklichkeit. Er hinterlässt Spuren, Farbschichten legen sich über das Bild auf der Mattscheibe. Das mit der Zeichenkamera eingefangene Bild entschwindet durch das Überzeichnen allmählich und gibt Raum für innere Bilder, die durch den Zeichenprozess entstanden sind. Das Bild verselbstständigt sich und wird durch Gedankensprünge überlagert. Reste von Farbstaub liegen auf dem Papier, sie werden weggeblasen, das Blatt aus dem Rahmen genommen und durch ein neues Blatt ersetzt. Ein Dialog mit einem neuen Bild kann beginnen. Das nächste Bild ereignet sich.

Als Kind hat Georg Vith mit Vorliebe Comics gezeichnet, wurde im Gymnasium von seinem Lehrer Ingo Springenschmid sehr wertgeschätzt, hat in Zeichnen maturiert und wurde auf der Akademie für bildende Kunst in Wien aufgenommen. Er hatte Glück und landete in der Meisterklasse des legendären Maximilian Melcher, der seinen Studenten Konsequenz lehrte, was für einen frei schaffenden Künstler überlebenswichtig sein kann.