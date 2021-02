Bildende Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Franz Gassner (79) Das Wesentliche im Blick

Der Maler Franz Gassner aus Lustenau über Farben und AbstraktionLustenau. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und ihre Arbeit.

Lustenau. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und ihre Arbeit. Für Franz Gassner ist Kunst eine Existenzfrage, die er schon als Kind in vielen Zeichnungen aufgearbeitet hat. Eine innere Notwendigkeit sich zeichnend und malend auszudrücken, begleitet ihn, sie ist sein Leben. Nach dem Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien eröffnete er Lustenau sein erstes Atelier und begann als freischaffender Künstler zu arbeiten. Die Studienzeit war wegweisend für seinen künstlerischen Weg. Er entwickelte seine Begeisterung für das zyklische Bildschaffen. „Plötzlich wächst ein Bild aus dem anderen und dieser Prozess hört nie auf. Für mich sind Bilder die Komprimierung des Lebens und ein abstraktes Bild ist die Summe von Erfahrungen“, erklärt Franz Gassner begeistert.