Bildende Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Dietmar Fend (70) “Ein Meister der Stille und der Reduktion”

Der Maler Dietmar Fend über Sensibilität in der Kunst und spektakuläre K.O.-Schläge Hohenems. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn.

Nach dem Studium kam Dietmar Fend zurück nach Vorarlberg. Sein Vater war Stickereimonteur. Zuhause gingen Sticker ein und aus und sie kauften auch seine Bilder. In Wien wäre das damals für einen jungen Künstler nicht möglich gewesen. „Anfangs habe ich vieles ausprobiert und bin auch auf Irrwege geraten. Wichtig war mir aber immer, eine Sensibilität der Bilder zu schaffen, eine Sensibilität der Farben. Dann kam für mich die Wende und ich begann reduziert und abstrahiert aus der Natur zu malen. Ich habe Steinblöcke reduziert, versucht sie in die Fläche zu bringen, aneinandergereihte Flächen haben mich fasziniert“, beschreibt Fend seinen Weitergang. Malerei sei eine Selbstausbeutung, es wäre schwer durchzuhalten. Hier im Land fehle das große Kunstverständnis. Die Menschen lebten sehr nach außen, definierten sich über Haus, Auto etc. Fend war das Außen nie wichtig, sondern dass er immer bei sich selbst blieb.

Fasziniert hat den Künstler der Expressionismus. So schuf er in Blaugrautönen eine Serie mit Boxern die K.O. gingen. „Im Prinzip war ich selbst damals genau in dieser Knockout-Stimmung, ich habe eine ganze Serie gemacht über Sportler. Neben den Boxern haben mich auch Schwimmer fasziniert, die Luftblasen des Wassers. Die Boxer waren so reduziert, dass es nur noch um die Bewegung ging. Mich interessierte es, malerische Prozesse neu zu definieren und zu lösen. Ich hatte damals den Drang etwas loszulassen“, erklärt Fend.