Bildende Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Christian Geismayr (53) „Bei Edward Hopper empfinde ich Glück“

Der Maler und Graphiker Christian Geismayr über Ethik, Ästhetik und Fotografien anderer LeuteHohenems. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und ihre Arbeit.

Christian Geismayr studierte Gestaltungslehre an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, absolvierte an derselbigen Philosophie und promovierte mit Auszeichnung. Vor zwei Jahren beschenkte sich der Künstler selbst mit einer Druckpresse, um seine Radierungen zu drucken. “In der Kunst ist alles Handwerk, egal ob in der Graphik oder der Malerei. Wenn ich eine Druckgraphik mache, bin ich ein glücklicher Mensch”, schwärmt Geismayr.

Maler und Philosoph Kunst berührt und belehrt. Wenn wir über Kunstwerke sprechen, tauschen wir uns aus, wir entlasten uns so vom Alltagsstress und erzeugen positive Gefühle. “Eine wundervolle Ausstellung, wie zuletzt Edward Hopper in Basel, gibt mir Freude und meinem Leben einen Sinn. Ich empfinde beim Betrachten seiner Bilder Glück. Nach der Besichtigung ging es mir sehr gut, weil ich erkannte, dass es etwas gibt, das über mein Leben hinaus reicht”, beschreibt der Künstler. Kunst hat eine ethische Aufgabe. Ästhetik und Ethik sind eins. Im Schönen können wir das Gute erkennen. Ästhetik lehrt den Blick zu fokussieren auf ein Schauspiel, auf Musik oder auf ein Bild. Ethik stellt die Frage nach den Werten, was moralisch wichtig ist und was nicht. Ein bildender Künstler beispielsweise könne ein im Alltag als Abfall empfundenes Material in seinem Werk veredeln, ein Literat kann seine Figuren so anlagen, dass die Empathiefähigkeit des Lesers wachsen kann, indem er sich in die Figuren hineinlebt. “Es braucht keine philosophische Ausbildung, um als Künstler tätig sein zu können, mir hat sie geholfen Bilder nicht aus einem Bauchgefühl heraus zu malen. Andererseits ist allzuviel ‘Kopf’ auch nicht gut. Das Bild wird dann steril und blutleer”, erklärt der Künstler.