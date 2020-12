Bild der Zerstörung: 12-Jährige verwüsteten Hundesportplatz in Klaus

Die drei jungen Vandalen tränkten außerdem die Vereinshütte mit Benzin. Obmann Rainer Woblistin zeigt sich im Gespräch mit VOL.AT bestürzt: "Ich denke, dass wir kurz davor waren, dass die Hütte zum Brennen kommt."

In Klaus haben am Dienstagnachmittag Jugendliche einen Hundesportplatz verwüstet. Die drei Jugendlichen im Alter von 12 Jahren hinterließen eine Spur der Verwüstung, wie die Bilder von VOL.AT zeigen. Sie beschädigten die Hütte, Werkzeugschränke, Stühle, eine Solaranlage - ja selbst eine Klotüre blieb nicht verschont. Darüber hinaus versprühten die drei jugendlichen Vandalen Farbe und entwendeten Benzin aus dem Kanister für den Rasermäher, das sie breitflächig in der Hütte verschütteten.