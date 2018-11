Bilanz einer erfolgreichen BMX-Saison

Bludenz (dk). Sehr erfolgreich verlief für den BMX-Club Sparkasse Bludenz die Saison 2018. Der Verein zieht Bilanz.

Die rund 50 aktiven BMX-Sportler waren in der abgelaufenen Saison im Großeinsatz. Insgesamt 34 Rennen im In- und Ausland wurden beschickt, darunter Top-Veranstaltungen wie Europacup, Swiss Cup, Bayernliga, Deutschschweizer Meisterschaft, Vorarlberger Landesmeisterschaft, Österreichische Meisterschaft, Europameisterschaft, Deutsche Bundesliga, BMX-Weekend und der interne Vereinscup. Die Leistungen und Ergebnisse können sich sehen lassen: insgesamt 39 Siege und 86 Stockerlplätze fuhren die Städtle-Riders nach Hause. Darunter 4 Gold-. 3 Silber- und 5 Bronzemedaillen bei den Österreichischen Meisterschaften, 4 Silber- und 1 Bronzemedaille bei den Deutschschweizer Meisterschaften sowie 1 Silber- und 1 Bronzemedaille in der Bayernliga. Damit haben die heimischen BMXler ihren hohen nationalen und internationalen Stellenwert einmal mehr eindrücklich gefestigt.

Nun geht es also in die wohlverdiente Winterpause. Doch wer rastet der rostet. Deshalb werden die Sportler die Zeit bis zum Frühjahr nützen um ihre Sportgeräte wieder auf Vordermann zu bringen und an ihrer Fitness zu arbeiten. Ein eindrücklicher Apell ergeht an die Stadt Bludenz, diesem heimischen Vorzeigeverein durch die Standortsicherung der mit großem vereinsmäßigen Aufwand erstellten und betriebenen BMX-Anlage an der Rungelinerstraße den Weiterbestand zu ermöglichen.