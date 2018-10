Big Band Club Dornbirn: Nostalgisches Kraftpaket zum Jubiläum

Dornbirn - Der Big Band Club Dornbirn bot mit George Nussbaumer eine fetzige Performance.

Schon der Opener war typisch für diesen Abend: Sammy Nesticos gestandene Swingnummer „Dimensions in Blue“. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Big Band Club Dornbirn ging es beim Jubiläumskonzert im Kulturhaus vor allem um den Blick zurück in die eigene Vergangenheit, auch wenn die Band inzwischen sämtliche Entwicklungen mitgemacht hat und sich stilistisch auf einem durchaus aktuellen Stand befindet. Ein nostalgisches Kraftpaket also, zu dem man als Stargast den der Band seit 35 Jahren verbundenen heimischen Entertainer George Nussbaumer mit einem Ray-Charles-Programm eingeladen hatte.