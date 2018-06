Bierige Genossen feierten in Frastanz

114. Generalversammlung der Volksbrauerei

Frastanz. Seit sich die Frastanzer Brauerei Genossenschaft vor zwei Jahren für Privatmitglieder geöffnet hat, wird die jährliche Generalversammlung nicht nur abgehalten, sondern so richtig feierlich zelebriert. Die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs geben auch wirklich Anlass zum Feiern. Ein kleiner Auszug: Während in Vorarlberg und Österreich der Bierkonsum teils drastisch rückläufig war, konnte in Frastanz erneut eine Steigerung von einem halben Prozent verzeichnet werden. Auch der Gesamtumsatz der Brauerei zeigt ein deutliches Plus, getragen wird dies vor allem beim Flaschenbierumsatz. So richtig beeindruckend werden die Zahlen wenn man etwas weiter zurückschaut. Innerhalb von zehn Jahren, wurde der Umsatz auf rund sieben Millionen Euro fast verdoppelt. Wurden im Jahr 2007 noch knapp eine Million Flaschen Frastanzer Gerstensaft verkauft, sind es heute mehr als dreimal so viel. Trotz einiger bereits getätigter Investitionen am Brauereigelände, konnte so auch der Gewinn gesteigert werden. Insgesamt das beste Jahr der Brauereigeschichte, wie man stolz zusammenfasste.