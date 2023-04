Biergenuss geht in Bludenz auch Bio

Bludenz. Die Reihe „Umwelt im Gespräch“ startet mit einer Gaumenfreude in die Frühlingssaison.

Eine Brauereiführung in der Brauerei Fohrenburg in Bludenz mit Verkostung steht als erstes auf dem Programm. Hier treffen Klimaschutz und Genuss direkt aufeinander.

Fohrenburger braut als erste Brauerei in Vorarlberg ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Durch die vollständige Umstellung der gesamten Produktion auf Ökostrom zu 100 Prozent aus österreichischer Wasserkraft und auf Vorarlberger Biogas, spart Fohrenburger mehr als 2.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Bei einer Führung mit dem Braumeister darf hinter die Kulissen geblickt werden. Im Anschluss lädt die Stadt Bludenz gemeinsam mit der Brauerei Fohrenburg zur gemütlichen Bio-Bier Verkostung ein.

Los geht es am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr. Treffpunkt ist in der Fohrenbruger Stuba in Bludenz. Anmeldung bitte unter 05552/63621 875 oder umwelt@bludenz.at. Der Eintritt ist frei.