Bier-Fauxpas von MPreis vor Eröffnung in Hohenems

"Forhrenbräu"-Bier: Das bietet MPreis aktuell via Flugblatt an und sorgt dafür für Lacher im Netz.

Bierbrauen hat in Vorarlberg eine lange Tradition. Im Laufe der Zeit hat zwar die Anzahl der heimischen Brauereien abgenommen, nicht aber die Liebe der Vorarlberger zum Bier. Manch einer schwört ein Leben lang einer Brauerei die Treue, beim Bier hört der Spaß auf. Kein Wunder also, dass es sofort auffällt, wenn der Name einer Brauerei falsch geschrieben oder genannt wird.

Ist es ein Cuvée?

Dass günstiges Bier viele Kunden ins Geschäft lockt, ist natürlich kein Geheimnis. So wirbt MPreis aktuell in einer Anzeige mit einem Eröffnungsangebot für Mohrenbräu Pfiff oder "Fohrenbräu" Spezial Jubiläum. Das sorgte natürlich für Lacher und Häme im Netz, denn wenn es um das Bier geht, verstehen viele Vorarlberger keinen Spaß.

#MPreis eröffnet bald in #Hohenems . Es bleibt den Tirolern also noch ein bisschen Zeit, um sich in Vorarlberger Bierkunde weiterzubilden. #Vorarlberg pic.twitter.com/U8Z19ub0le

"Tut uns sehr leid"

Ja, der Fehler sei bereits entdeckt worden, so die telefonische Auskunft einer Mitarbeiterin des MPreis Servicecenters. "Es tut uns sehr leid", heißt es vonseiten des Tiroler Unternehmens mit Sitz in Völs. Man lasse die Prospekte drucken und genau hier sei in diesem Fall leider ein Fehler passiert. An der Entstehung eines Prospektes seien immer sehr viele Leute beteiligt und man arbeite unter Druck. Eine Tiroler Agentur drucke die Prospekte. So etwas könne leider immer wieder einmal passieren.