Bienenzuchtverein im Jubiläumsjahr

Vergangenen Donnerstagabend trafen sich die Bienenzüchter zur Jahreshauptversammlung im Schützengarten.

Lustenau. In seiner Funktion als Obmann begrüßte Martin Alfare seine Vereinsmitglieder zur JHV im Veranstaltungssaal des Schützengarten: „Es war ein arbeitsreiches, interessantes Jahr!“ Es wurde natürlich pflichtbewusst die Tagesordnung in Angriff genommen und abgearbeitet, der Blick zurück ist gerade für die Bienenzüchter eine Gelegenheit, die Tücken ihrer Arbeit Revue passieren zu lassen und Besserungsansätze zu suchen. In ihren Berichten informierten die Funktionäre über das Bienenjahr und seine Erfolge und auch Misserfolge. Auch der Bürgermeister hatte sich zu den Tagenden gesellt und sich in seiner Begrüßungsrede für die Bemühungen der Bienenzüchter bedankt.