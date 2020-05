Bienenoffensive in Lustenau

Blühflächen und Bienenoffensive zählen schon lange zum Wortschatz in unserer Gemeinde. Zählt Lustenau doch zu den Pionieren was die Gestaltung von Grün- und Blühflächen und den Schutz der kleinen Bestäuber anbelangt. Kürzlich entstand das neueste Projekt – ein Bienenhügel bei der Rheinhalle.

Lustenau ist Pionier in Sachen Blumenwiesen und Grünflächengestaltung. Das Besondere ist, dass bei der Gemeinschaftsinitiative nicht nur die Gemeinde, sondern auch Gärtner, Imker, Landwirte und vor allem auch die Jugend mitmachen. Vor fünf Jahren startete Lustenau eine Blühinitiative und ging damit in die Bienenoffensive. Laufend werden neue Projekte realisiert, so wie der Wildbienenhügel bei der Rheinhalle.

Ausgehend von einer Anfrage des Sportparkteams hat sich der Erdwall zwischen Bogenschützenplatz und Rheinhalle in Eigeninitiative des Bauhof-Gärtnerteams heuer im Frühjahr in ein naturnahes Wildbienenbiotop verwandelt. Unterstützt und fachlich begleitet wurde diese Bieneninitiative von Naturgartenprofi Eugen „Wastl“ Sturmlechner und der Umweltabteilung.

Wozu braucht es bei der Lustenauer Rheinhalle eigentlich einen „Wildbienenhügel“? Darauf gibt die Frage Antwort, wie es aktuell um die Insekten in Österreich und weltweit überhaupt steht. Der Insektenatlas 2020 zeichnet dazu ein ziemlich düsteres Bild: Seit 1990 ging der Insektenbestand um 75 % zurück, 30 % der Arten sind weltweit bedroht. Auch in Österreich sind die Hälfte aller Schmetterlings- und Heuschreckenarten stark gefährdet. Und eben auch Wildbienen und Hummeln – den neben der Honigbiene wichtigsten Bestäubern unserer Nutzpflanzen – geht es durch Lebensraumverlust und Spritzmitteleinsatz gar nicht gut.

Blühflächen am Straßenrand haben in Lustenau Tradition, zählt doch die Gemeinde mit dem 20 Jahre alten Kreisverkehr beim Bahnhof und an der südlichen Ortseinfahrt zu den Pionieren der naturnahen Grünflächengestaltung in Vorarlberg. Innerorts erfreuen etliche straßenbegleitende Blumenwiesen das menschliche Auge und die Blütenbesucher. Auch wenn das nur kleine Tropfen auf den heißen Stein sind, kann Lustenau mit dem mehr als 5 km langen Rheindamm die längste Blumenwiese Vorarlbergs sein eigen nennen!