Bienenfest in Götzis-Kommingen im Wetterglück

Bei angenehmen Temperaturen ging am vergangenen Sonntag das Fest des Bienenzuchtvereines Götzis-Mäder am Hopbach über die Bühne.

Götzis/Mäder Die Mitglieder des Bienenzuchtvereines unter der Leitung von Obmann Jörg Kathan waren gut auf das Familienfest vorbereitet. Das Bienenfest war wieder ein Fest für alle Sinne. Groß und Klein wurden kulinarisch verwöhnt mit erlesenen, hausgemachten Kuchen, frisch gegrillten Honigbratwürsten, Veggie Burger, heißen Ofenkartoffeln und selbstgemachten Saucen. Gerhard und Mario von den „Burlis“ sorgten für den Ohrenschmaus. Rundherum blühten in kleinen Gartenbeeten bienenfreundliche Pflanzen und Blumen und der gläserne Bienenstock lud ein zum Beobachten. Am Verkaufsstand war das Interesse groß am selbstgemachten Honig-Gin-Senf, verschiedene Bienenprodukte wie Propolis oder Lebkuchenherzen mit Götzner Bienenhonig. Die Rezepte wurden vom Bienenzuchtverein für die Festbesucher zur Verfügung gestellt. Die Kinder freuten sich an bunten Stofftieren: der Biene Maja und ihren Freunden, dem Grashüpfer Flipp und dem faulen Willi. Für alle Festbesucher ein unterhaltsamer, informativer und geselliger Treffpunkt. VER