Bibliothekenpreis an Walserbibliotheken

Groß ist die Freude bei den Walserbibliotheken über den 2. Preis, den der Büchereiverband Österreichs verliehen hat. Unter 60 Einreichungen wurde das Projekt „Die Walserbibliotheken beleuchten die Bestattungsformen“ ausgewählt und ausgezeichnet.

Seit Jahre sind die Büchereien Großes Walsertal mit dem Bestattungsinstitut Stuchly und dessen Geschäftsführer Helmut Burtscher im Rahmen einer Kooperation verbunden. Der innovative Geschäftsführer Burtscher hat bereits drei Projekte durchgeführt. Das Projekt „Kinder bemalen Särge“ wurde jetzt österreichweit ausgezeichnet. Die Begründung der Jury lautet: „ Die Walserbibliotheken zeigen in einer Kooperation mit einem Bestattungsunternehmen vorbildlich, dass man auch so schwierige und sensible Themen, wie Sterben und Tod kindgerecht vermitteln kann“. Die Büchereileiterin Klaudia Büchel aus Raggal, hat dieses Projekt eingereicht und durfte den Büchereipreis in Graz gemeinsam mit Maria Ganahl entgegennehmen.