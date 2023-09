Bibliothek zieht um

Am Samstag konnten Besucher zum letzten Mal in der „alten“ Bibliothek ihre Bücher ausleihen. Nun geht’s ans Übersiedeln in die Ausweichbibliothek ins „dô“.

Lustenau „Schön, dass so viele gekommen sind, um mit uns gemeinsam den Abschied von den alten Räumlichkeiten hier in der Pontenstraße zu feiern“, begrüßte Bibliotheksleiterin Alexandra Jank die zahlreich erschienenen Gäste am Samstagvormittag. Viele Buchfreunde ließen es sich nicht nehmen, noch ein letztes Mal ihre Bücher in den gewohnten Räumlichkeiten zurückzubringen, oder sich mit Lesestoff für die nächste Zeit einzudecken. Ab dieser Woche bleibt die Bibliothek bis einschließlich 25. September aufgrund des Umzugs in die Ausweichbibliothek ins dô geschlossen.

Tausende Bücher werden eingepackt

„Heute um acht Uhr in der Früh kommt die Umzugsfirma und hilft uns beim Übersiedeln. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, dass es jetzt los geht“, erklärt Leiterin Alexandra Jank. Tausende Medien werden in den nächsten Tagen ihren Standort wechseln. Ab dem 26. September öffnet die Bibliothek dann ihre Türen zu den gewohnten Öffnungszeiten für gut ein Jahr im dô in der Dornbirnerstraße. „Wir haben mit dem dô einen guten Standort gefunden, bei dem wir während des Umbaus der Bibliothek unterkommen können“, so Jank. Bis voraussichtlich Winter 2024 wird die Bibliothek im Ponten saniert, umgebaut und mit der angrenzenden Paukerei und dem Kunst- und Kulturraum DOCK 20 zusammengeschlossen.

self all Open preferences.

Feierlicher Abschluss