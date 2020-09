Bibliothek startet in den Herbst

Die Götzner Bibliothek am Garnmarkt bietet ein vielfältiges Herbstprogramm für Jung und Alt.

Die Bibliothek am Garnmarkt in Götzis bietet ab September zusätzliche Höhepunkte im Herbstprogramm und so findet wieder der monatliche Spieleabend statt. An diesen Abenden sollen sowohl Klassiker wie Carcassonne, Kingdomino, Small World, Citadels oder Dixit ausprobiert, wie auch ganz neue Spiele entdeckt werden können. Neugierige ab 14 Jahren, die auch gerne moderne Brett- und Gesellschaftsspiele spielen, sind eingeladen vorbeizukommen, mitzuspielen und auch eigene Spiele mitzubringen. Der erste Spieleabend findet bereits am 18. September von 19 bis 22 Uhr statt. Zwecks Organisation und Vorbereitung ist eine Anmeldung unter info@bibliothek-goetzis.at oder T 05523 64551 notwendig.

Ein Deutschkurs für Frauen mit Grundkenntnissen findet dazu ab Anfang Oktober in der Bibliothek statt. In diesem Kurs werden mit viel Spaß und Freude die Deutschkenntnisse verbessert, bereits Gelerntes wiederholt und neue Themen des Alltags gesprochen. An acht Abenden werden dabei neben dem Wortschatz auch die Grammatik wiederholt. Genauere Infos dazu gibt gerne das Team der Götzner Bibliothek. Auch die beliebte Eltern-Kind-Gruppe für Mütter und/oder Väter von Kindern bis vier Jahren in der Bibliothek Götzis, in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk, findet in diesem Jahr wieder statt. Interessierte sind dazu zum Infoabend am 22. September um 18.30 Uhr in die Bibliothek am Garnmarkt eingeladen. MIMA